PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Solo il centro zona di Valenza ha registrato un lieve rialzo, +4 positivi, nel bollettino dei domiciliati covid in provincia di Alessandria riferito ai numeri di venerdì 28 maggio 2021. Alessandria resta penultima come capoluogo di provincia in Piemonte, con 0.9% dei contagiati in rapporto al numero degli abitanti. In provincia il centro zona col tasso più alto è Acqui, con lo 0.13%.