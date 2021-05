Oggi a Pop-Al il Bar Malù, BikeItalia Day, l’associazione Fibi, Mario Cuzzetto e la Don Bosco

ALESSANDRIA – Prima puntata della settimana di Pop-Al, dedicata come sempre al bello di Alessandria. Si ricomincia con tanti ospiti che si alterneranno ai microfoni di Radio Gold e Radio Gold Tv. Il via alle 12.20 col Bar Malù di via Nenni che metterà in palio due colazioni a chi risponderà a una facile domanda sul quartiere Cristo. A seguire Gianluca Pagella, presidente Fiab, parlerà del BikeItalia Day, in programma mercoledì anche ad Alessandria.

Inoltre rilanceremo l’appello dell’associazione Fibi per un passaggio pedonale illuminato tra corso Carlo Marx e via D’Angennes e, infine, racconteremo la storia di Mario Cuzzetto, arrivato ad Alessandria dalla Calabria e che, negli anni, ha rilanciato tante iniziative: dall’accademia del peperoncino al volontariato, fino all’attività al Centro Incontro Cristo. Nella seconda parte, alle 13.30, si parlerà di calcio con la Don Bosco, organizzatrice di importanti tornei con protagonisti i più piccoli, al via mercoledì. Interverrà il responsabile del settore giovanile Mauro Rizzi.