San Giustino martire è il santo del giorno dell’1 giugno 2021

RADIOGOLD – Quest’oggi si apre un nuovo mese. Il primo giugno, però, è anche il giorno in cui il calendario della Chiesa Cattolica celebra San Giustino martire. Nato a Flavia Neapolis intorno all’anno 100 dopo Cristo. Della sua vita giovanile una biografia ci viene fornita dallo stesso San Giustino nel Dialogo con Trifone. Il futuro santo fu iniziato in un primo momento al paganesimo ricevendo anche un’ottima educazione specializzandosi in filosofia. Seguendo il suo amore per la sapienza frequentò la scuola filosofica degli stoici in un primo momento e poi quella peripatetica, approdando poi a quella pitagorica. Ma sarà attraverso il platonismo che il futuro Santo inizierà una profonda ricerca di Dio.

Proprio per studiare e avvicinarsi maggiormente alla parola di Dio, San Giustino si ritirò allora nel deserto dove iniziò a leggere i profeti e i Vangeli. Secondo quanto tramandato la grazia di Dio gli illuminò la mente e gli riscaldò il cuore. San Giustino non rinnegò però la filosofia, tanto da diventare uno dei primi filosofi cristiani del suo tempo. Il Santo iniziò ad acquisire notorietà per gli insegnamenti che forniva. Attività che gli attirerà le ire del prefetto di Roma, impegnato da tempo in una dura persecuzione contro i cristiani. San Giustino venne processato e condannato a morte. L’uomo fu decapitato insieme a sei dei suoi discepoli: Caritone e sua sorella Carito, Evelpisto di Cappadocia, Gerace di Frigia (schiavo della corte imperiale), Peone e Liberiano.