Pass per matrimoni e viaggi cosa cambia dall’1 giugno: le regole e come ottenerlo

ROMA – Parte da oggi, martedì 1 giugno 2021, l’obbligo di una certificazione apposita per poter partecipare a diverse attività anche in zona bianca. Questo documento attesta che il soggetto è stato vaccinato contro il Covid-19, oppure è guarito dalla malattia o è risultato negativo a un tampone. Il Green Pass, le cui regole valide per l’Europa, sarà disponibile solo da metà mese – la data è quella del 15 giugno – sia in forma cartacea che in formato elettronico. In molti si stanno però chiedendo come ottenerlo e a che cosa servirà questo documento introdotto dal Ministero della Salute.

Bisogna premettere che in attesa di avere il vero e proprio Green Pass basterà una certificazione che viene rilasciata dall’autorità sanitaria che attesti, come già spiegato, di essere immuni dal Covid-19 o di aver fatto un tampone con esito negativo. Ottenere questo documento non è difficile. Per chi ha ricevuto la prima dose di vaccino, ad esempio, vale la certificazione che viene rilasciata al termine della vaccinazione. Stessa cosa per chi ha fatto entrambe le dosi (o monodose) o ha fatto il tampone. La certificazione che si ottiene dopo la seconda dose (o dopo una sola dose nel caso di vaccini monodose) ha validità nove mesi. Quella che si ottiene dopo la prima dose vale solo fino alla seconda dose. Quella del tampone invece 48 ore. Per attestare che si è guariti dal Covid-19 bisogna presentare la certificazione rilasciata dall’ospedale (in caso di ricovero) oppure dal medico di base o dal pediatra.

QUANDO È OBBLIGATORIO PRESENTARE IL PASS

Il pass è obbligatorio, tanto in zona gialla quanto in quella bianca, per partecipare a feste o banchetti conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Il pass inoltre serve anche per andare da una regione all’altra se queste sono arancioni o rosse. Nessuna indicazione per le discoteche che al momento restano chiuse. Bisogna ricordare che i governatori delle Regioni o le autorità locali tecnicamente potrebbero imporre il pass per accedere in un determinato territorio attraverso ordinanze ad hoc. Anche i minori (età minima 2 anni) dovranno avere il pass per partecipare a banchetti o attraversare regioni.

COME RICHIEDERE IL GREEN PASS

Le modalità di consegna del pass cartaceo non sono ancora state chiarite. Il pass elettronico, invece, si potrà scaricare anche sulle applicazioni IO e Immuni. Molto probabilmente si creerà anche un sito apposito. Non è inoltre escluso che il Green Pass funzioni attraverso un codice Qr generato in base alle informazioni sulla cartella del singolo utente.

Photo by Markus Winkler on Unsplash