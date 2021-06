Oggi a Pop-Al Confesercenti, Fashion Cafè di Valenza, Autolavaggio Autoself e Alessandria Volley

ALESSANDRIA – Torna anche oggi Pop-Al, l’appuntamento dedicato al bello di Alessandria e non solo, condotto da Stefano Venneri, su Radio Gold e Radio Gold Tv. Si comincia alle 12.20 con Manuela Ulandi, presidente provinciale di Confesercenti, per parlare del commercio del territorio. Alle 12.30 conosceremo una attività di Valenza, il Fashion Cafè, insieme a Gerardo Logambino. A seguire, con Autolavaggio Autoself parleremo della ripartenza degli autolavaggi e del prezzo della benzina. Torna anche questa settimana Fabrizio Priano, della pagina Facebook “Personaggi e Luoghi Alessandrini”, per raccontarci le vite e le storie di altri protagonisti del passato.

Infine, alle 13.30, parleremo di pallavolo con l’Alessandria Volley, insieme al presidente Mauro Bernagozzi.