Creano uno pseudo sito e-commerce di motori e truffano così un 69enne

OCCIMIANO – Hanno creato un sito fasullo di e-commerce in cui vendevano a prezzi stracciati e molto concorrenziali motori e ricambi di autoveicoli per truffare ignari compratori. Sono così stati denunciati in stato di libertà per truffa in concorso dai Carabinieri di Occimiano, al termine degli accertamenti del caso, un 55enne italiano e un 28 enne marocchino irregolare nel nostro Paese. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per svariati reati. I due presunti truffatori, in concorso tra loro, sono così riusciti a convincere un 69enne residente nella zona a effettuare l’ordine di un motore ATV Citroen Saxo, versando 450 euro su un conto abbinato a una Carta Money di Sisalpay. Dopo il versamento l’uomo non è più riuscito a mettersi in contatto con i venditori dopo che la merce non è stata mai recapitata.