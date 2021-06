Balconi Fioriti: c’è ancora un mese intero per aderire alla manifestazione

ALESSANDRIA – La pandemia da Covid-19 non ferma il concorso Balconi Fioriti. Ideato negli Anni ’90 dal sindaco Francesca Calvo è ormai diventata una gradevole tradizione del nostro capoluogo trovando sempre tante adesioni di anno in anno. All’iniziativa inoltre aderiscono le principali associazioni dei commercianti: Confesercenti, Confcommercio e l’Associazione dei Commercianti del Quartiere Cristo. I due main sponsor saranno Amag e Peugeot Grandi Auto. Ma collaboreranno anche Rna Natura & Ragazzi e il Fai di Alessandria.

E se quest’ultima curerà gli allestimenti floreali alla Cittadella, Rna Natura & Ragazzi abbellirà i balconi sulla facciata del Palazzo Comunale di Alessandria. L’evento, curato e organizzato da Francesco Pittaluga e dall’Agenzia Florida Style Agency di Andrea Baiardi, è ufficialmente scattato il 19 aprile ma c’è tempo sino al 30 giugno per partecipare. L’edizione 2021 oggi, come allora, intende sensibilizzare sia i privati cittadini, sia i tanti operatori commerciali a ‘mettersi in gara’ per rendere particolarmente bella e attrattiva la città.

Balconi, giardini, vetrine e vie sono le categorie ammesse alla partecipazione sul territorio del Comune di Alessandria e sobborghi, come prevede il Regolamento; la partecipazione è soggetta a iscrizione (gratuita) che potrà essere effettuata fra il 19 aprile e il 30 giugno con le seguenti modalità: