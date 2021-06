Al centro Valentino di Torino vaccini “veloci” per gli over 18 di tutto il Piemonte

PIEMONTE – Si allarga la platea di coloro che potranno usufruire delle vaccinazioni “last minute” al centro del Valentino di Torino, in programma tra venerdì e domenica. Tutti i cittadini over 18 del Piemonte che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno potranno fare la loro preadesione ed entro domenica riceveranno la prima dose.

Da mercoledì 2 giugno alle 7, sempre sul sito www.ilpiemontetivaccina.it, scatteranno le preadesioni per gli over 30 (compresi i nati nel 1991). Da giovedì 3 giugno alle 12 potranno effettuare la prenotazioni anche i giovani tra i 18 e i 29 anni. Le prenotazioni sono possibili fino alle 16 di giovedì 3 giugno o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno.