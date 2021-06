In Piemonte saldi estivi al via dal 3 luglio

PIEMONTE – In Piemonte i saldi estivi inizieranno sabato 3 luglio 2021 e dureranno 8 settimane anche non continuative. Questa la decisione presa dalla Regione attraverso la delibera, a firma dell’assessore al Commercio, Vittoria Poggio. Una scelta fatta dopo un confronto corale con altre Regioni vicine quali Liguria, Lombardia ed Emilia. Anche qui i saldi inizieranno il primo sabato di luglio. Il via libera agli sconti riguarda tutte le categorie merceologiche, e senza distinzione tra commercio in sede fissa e commercio online.

“Con un mese di anticipo le aziende potranno programmare meglio la stagione. Adesso confidiamo nella ripresa dei consumi da tempo fermi. Alcuni segnali sono incoraggianti, ci auguriamo che questa tendenza possa proseguire e anzi crescere”, ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio.