Al ristorante in 6 a tavola al chiuso e nessun limite all’aperto ma solo nelle zone bianche

ROMA – Il Governo sembra intenzionato a dare il via libera per far decadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione estendendo così il tetto massimo al chiuso da quattro a sei persone per tavolo. Viene così accettata la proposta nata al termine della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Le novità, a oggi, riguardano esclusivamente la zona bianca anche se il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, avrebbe chiesto di ampliare l’opportunità “di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle impegnandosi a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale“.

Come riporta Ansa la mediazione trovata dalle Regioni dovrebbe prevedere “il limite al chiuso per due settimane per farlo decadere subito dopo“, cioè a fine giugno quando l’Italia sarà tutta in zona bianca e la campagna vaccinale avrà coinvolto altre fasce d’età. In un primo momento la voce circolata era quella di un massimo di otto persone al chiuso allo stesso tavolo. In zona gialla il limite resta di quattro commensali ogni tavolo.