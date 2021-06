Vaccini nelle aziende: in provincia prime 200 dosi nel centro di Confindustria a Basaluzzo

PIEMONTE – La Regione Piemonte è stata tra le prime in Italia a dare il via da oggi alla vaccinazione nelle aziende con oltre 3.000 somministrazioni. In provincia di Alessandria sono state 200, nell’hub di Confindustria allestito nel Municipio di Basaluzzo. L’obiettivo nei prossimi giorni è di arrivare a 5 mila somministrazioni quotidiane in queste realtà partite come start up, che coinvolgono oltre 100mila lavoratori. In generale in Piemonte sono più di 700 le aziende idonee a diventare punti vaccinali (su oltre 1200 candidature).

“Siamo felici di questa partenza che ci vede tra le prime Regioni in Italia a dare il via da oggi alla vaccinazione in azienda – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, insieme all’assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano e al Lavoro Elena Chiorino –. Il tessuto produttivo del Piemonte si conferma non solo tra i migliori del Paese, ma anche uno di quelli con maggiore etica, impegno per la collettività e attaccamento al territorio. Di questo sostegno che viene dato dai nostri imprenditori a tutta la comunità siamo molto grati. Consapevoli che vincerà la sfida della ripartenza chi prima avrà vaccinato e messo in sicurezza i suoi cittadini”.

In provincia l’hub vaccinale è stato realizzato dal Comune di Basaluzzo in collaborazione con l’azienda ICE e Confindustria Alessandria. Per allestire il punto vaccinale il Comune di Basaluzzo ha messo a disposizione nuovi locali che la ICE Spa di Basaluzzo ha reso conformi ai requisiti per le vaccinazioni fornendo un supporto materiale e organizzativo, ed è stata individuata la struttura di Castellazzo Soccorso per le vaccinazioni, mentre Confindustria Alessandria ha favorito l’aggregazione delle aziende prossime all’hub vaccinale di Basaluzzo, del comprensorio Tortona-Novi Ligure-Serravalle-Ovada, alla quale hanno aderito 81 imprese con 6 mila dipendenti potenziali da vaccinare.

vaccinoday_confindustria basaluzzo 6 vaccinoday_confindustria basaluzzo 2 vaccinoday_confindustria basaluzzo 4 vaccinoday_confindustria basaluzzo 3 vaccinoday_confindustria basaluzzo 1 Condividi:

“Questo progetto – osserva Gianfranco Ludovici, Sindaco di Basaluzzo – è nato dalla consapevolezza, come Amministratori comunali, che occorreva dare un segno tangibile della vicinanza delle Istituzioni locali ai propri concittadini, mettendosi in gioco in prima persona con le realtà imprenditoriali del territorio. Non possiamo che ringraziare la ICE Spa per avere immediatamente messo in campo le proprie risorse tecniche ed organizzative, che hanno consentito di realizzare un punto vaccinale straordinario in un momento di estrema necessità. Ringraziamo inoltre l’Asl nella persona del dottor Barresi, Direttore del distretto, per la necessaria azione informativa prestata, e Confindustria Alessandria per il grande lavoro di coordinamento svolto con le varie aziende e con la Regione. Avere fatto qualcosa di utile e solidale in tempi stretti, ci lascia un senso di orgoglio sulla capacità di reazione che la società, nelle sue varie componenti, sa esprimere anche, e soprattutto, in momenti di forte difficoltà”.

La ICE Spa ha avuto un ruolo attivo nell’allestimento dell’hub: “Abbiamo garantito – spiega Agostino Barazza, Amministratore Delegato di ICE Spa – in un momento di incertezza e con pieno supporto e disponibilità delle autorità locali, un hub di ausilio a quelli sanitari pubblici, a seguito delle indicazioni del Governo. Abbiamo agito per consentire ai nostri dipendenti ed alla cittadinanza di avere un presidio vaccinale organizzato in aggiunta a quelli già messi in campo dal Servizio Sanitario Nazionale. Si è fatto ciò che era giusto e necessario, in accordo ai nostri valori ed al nostro senso di collettività e condivisione. Altre aziende hanno apprezzato la nostra iniziativa ed hanno iscritto i loro lavoratori al piano vaccinale aziendale “diffuso”, tanto che il numero totale di vaccinandi è prossimo a 6000. Siamo orgogliosi di fare da capo-fila ad un progetto che ha visto la piena collaborazione di pubblico, che ringraziamo, e privato”.

E Chiara Mangiarini, Direttore del Personale di ICE Spa aggiunge: “ICE è stata tra le prime aziende ad attivare la misurazione della temperatura, a ricorrere ai test sierologici e, ancora la prima ad utilizzare i test antigenici. Ha provveduto immediatamente a piani di sanificazione straordinari ed ha sempre fornito, anche in periodi di estrema difficoltà di reperimento, mascherine e dispositivi protettivi. L’hub di supporto è l’ultimo esempio di una attenzione verso i lavoratori che è sempre stata manifestata al meglio delle nostre possibilità. Il nostro hub contribuisce a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e di quelli delle aziende che, grazie alla forte collaborazione e proattività di Amministrazione locale, Confindustria ed associazioni di volontari, hanno aderito alla nostra iniziativa”.

Positivo anche il supporto dell’industria: “L’hub vaccinale per le imprese operativo a Basaluzzo – sottolinea Maurizio Miglietta, Presidente di Confindustria Alessandria – è destinato ad accelerare in maniera decisiva la corsa verso l’immunità diffusa e la risposta delle imprese che su nostro invito hanno aderito al nuovo hub ne dimostra la necessità. Confindustria Alessandria ha sostenuto e collaborato all’apertura di questa struttura aderendo al più ampio piano di rafforzamento della rete vaccinale italiana promosso da Confindustria nazionale. Questo hub testimonia il grande senso di responsabilità dimostrato dalle nostre imprese alle quali sono grato, ed esprimo i miei ringraziamenti a quanti hanno collaborato con noi, al Sindaco di Basaluzzo, alla nostra associata ICE e a Castellazzo Soccorso, che è stato nostro interlocutore operativo e a cui riconosciamo flessibilità e organizzazione nella definizione del punto vaccinale. Auspichiamo ora che siano prontamente attivati nella nostra provincia anche altri punti vaccinali per le imprese che abbiamo richiesto per le aree dell’Alessandrino, del Casalese e del Valenzano, per rendere più veloce il recupero della normalità e dare nuovo impulso alla nostra economia”.

All’inaugurazione erano presenti Autorità civili e religiose tra cui S.E. il Prefetto di Alessandria Francesco Zito, il Sindaco di Basaluzzo Gianfranco Ludovici, il dott. Orazio Francesco Barresi per l’ASL di Alessandria, il presidente di Castellazzo Soccorso Francesco Zanini, i vertici del Gruppo ICE SpA con l’A.D. Agostino Barazza, il Presidente di Confindustria Alessandria Maurizio Miglietta e il Direttore Renzo Gatti.