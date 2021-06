In Piemonte cala a 0.64 l’Rt. Cirio: “Ora zona bianca è una prospettiva reale”

PIEMONTE – “La zona bianca prima era un sogno, poi è stata una speranza, ma ora è una prospettiva reale“. A dirlo, a margine della visita dell’hub vaccinale del Valentino a Torino, è stato Alberto Cirio. Il governatore del Piemonte ha poi sottolineato come il passaggio da giallo a bianco sia ormai “vicino, i numeri continuano a dircelo“.

E a proposito di numeri Alberto Cirio ha sottolineato come quelli “del report settimanale, che oggi verranno ufficializzati, danno al Piemonte un Rt a 0.64, in calo rispetto alla settimana precedente quando eravamo a 0.70. L’incidenza dei contagi continua a stare al di sotto dei 50 casi ogni 100 mila abitanti, ed è ciò che ci serve per compiere il passo e guardare alla fine della settimana prossima con questa prospettiva“. L’approdo in zona bianca, tuttavia, dovrà poi “naturalmente essere certificata dall’ordinanza del ministero della Salute“, ha concluso il governatore piemontese.