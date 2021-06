PIEMONTE – Sono 191 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 26 dopo test antigenico), pari a 0.9 % di21.118tamponi eseguiti, di cui 14.913 antigenici. Dei 191 nuovi casi, gli asintomatici sono 92(48.2%). I casi sono così ripartiti: 19 screening, 141 contatti di caso, 31 con indagine in corso; per ambito: 5 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 24 scolastico, 162 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.111.

In provincia di Alessandria ci sono 13 casi in più per un totale di 29.420 da inizio pandemia. Questa la situazione nelle altre province: 17.422 Asti, 11.470 Biella, 52.684 Cuneo, 28.088 Novara, 195.422 Torino, 13.657 Vercelli, 12.939 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.512 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-5 rispetto a ieri) mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 484 (-29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.018.243(+ 21.118rispetto a ieri), di cui 1.656.642 risultati negativi.

Sono 2 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.652 deceduti risultati positivi al virus. Nell’Alessandrino non ci sono nuove vittime per un totale di 1.566 morti. Questa la situazione nelle altre province: 711 Asti, 431 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara, 5.570 Torino, 521 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 349.330(+446 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 27.638 Alessandria, 16.584 Asti, 10.811 Biella, 50.624 Cuneo, 26.830 Novara, 187.656 Torino, 12.919 Vercelli, 12.442 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.419 extraregione e 2.407 in fase di definizione.