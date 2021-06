Qual è la pasta migliore secondo la classifica di Altroconsumo

ALESSANDRIA – Tante sorprese nella classifica della pasta migliore stilata da Altroconsumo. I prodotti cosiddetti di nicchia superano quelli della grandissima distribuzione anche se non in tutti i casi. Nella classifica, basata sull’analisi di 25 campioni di penne, vede salire sul podio due marche non mainstream. Il primo posto va a Libera Terra (79/100) marchio che raggruppa varie cooperative dell’associazione Libera.

In seconda posizione c’è la linea Equilibrio di Esselunga con le sue pennette rigate integrali che hanno registrato una valutazione pari a 74 su 100 che vede tra l’altro il suo punto di forza nel costo basso: meno di un euro per mezzo chilo. All’ultimo gradino del podio c’è un brand di nicchia che si chiama Sgambaro. Si tratta di un’azienda veneta specializzata nella pasta dalla fine degli Anni ’40. Le penne rigate di grano duro integrale decorticato del marchio hanno ottenuto una valutazione di 72/100. Tra i prodotti che possono essere considerati di buona o media qualità ci sono poi anche le penne rigate trafilatura al bronzo biologiche integrali Viviverde Coop, con un punteggio di 63/100. A seguire troviamo le penne rigate integrali Carrefour che si fermano a 57/100 e le penne rigate integrali Conad con una valutazione di 54/100.

Tra i marchi più famosi e commerciali troviamo invece in testa Voiello con un punteggio di 69/100, seguita da Barilla e De Cecco, entrambe con 66/100. Sempre tra i brand più noti una buona qualità la mostrano anche La Molisana (65/100) e Rummo con 64/100.