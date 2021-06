Via libera ai richiami dei vaccini anche in vacanza: ok all’accordo Piemonte-Liguria

PIEMONTE – I richiami dei vaccini in vacanza hanno avuto il via libera dal Generale Figliuolo. Lo ha comunicato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha pubblicato sul proprio profilo facebook la notizia. In questo modo si dà il via libera al protocollo siglato settimane fa tra il Piemonte e la Liguria. Il documento permetteva ai residenti delle due regioni di ricevere la seconda dose anche nel luogo di vacanza.

“Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte – ha spiegato Alberto Cirio. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici“. Ecco come funzionerà l’accordo.