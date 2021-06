Giocava con un cane vicino ai binari: denunciato 23enne che doveva abbandonare l’Italia

ALESSANDRIA – Un ventitreenne marocchino è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria per non aver osservato l’obbligo di abbandonare l’Italia emesso dal Questore di Milano a ottobre 2019. L’intervento della Polfer è arrivato dopo la segnalazione di alcuni giovani intenti a giocare vicino ai binari con un cane di grossa taglia. La verifica ha permesso di identificare i ragazzi e accertare la violazione del giovane.

L’operazione rientra nel monitoraggio intensificato durante il ponte del 2 giugno compiuto dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta che ha portato a 12 indagati, 4.362 persone controllate di cui 850 con precedenti. In tutto sono state impegnate 255 pattuglie, di cui 14 in abiti civili per attività antiborseggio, con 66 servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 162 convogli presenziati. Infine sono stati 24 i servizi lungo linea e 50 di ordine pubblico.