L’eclissi anulare di sole del 10 giugno 2021 sarà visibile anche in Piemonte

PIEMONTE – Il 10 giugno 2021 parte dell’emisfero nord sarà attraversata da un’eclissi solare. Tra queste interessate anche le regioni del Nord Italia che, seppur per poco, potranno godersi questo incredibile spettacolo della natura. L’eclissi anulare di sole (questo il suo nome completo), che sarà visibile tra le 11.30 e le 13, avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole lasciandone però scoperti i bordi creando così un anello di fuoco. Il fenomeno sarà visibile nitidamente all’estremo nord del globo, come il Polo Nord, il Canada, nella Russia settentrionale e in Groenlandia. In Piemonte, e quindi anche ad Alessandria, l’eclissi inizierà alle 11:35 del 10 giugno e toccherà il suo massimo alle 12:18 con l’oscuramento del 3,5% del disco solare. Il suo termine è previsto intorno alle 13:03.

COME VEDERE L’ECLISSI DI SOLE IN PIEMONTE

Bisogna premettere che tutte le eclissi devono essere osservate utilizzando particolari precauzioni per evitare danni alla vista. In commercio esistono prodotti apposta per questo scopo. Se preferite delle soluzioni fai da te bisogna prestare molta attenzione per non pentirsene dopo. La Nasa ha suggerito la costruzione di una piccola camera oscura in un video che potete vedere qui. L’alternativa è quella di vedere l’eclissi su internet in una delle tante dirette streaming che, soprattutto sui media esteri, sono in programma. L’Unione Astrofili Italiani ne ha organizzata una che potrà essere seguita su YouTube a partire dalle ore 11.

Photo by Jongsun Lee on Unsplash