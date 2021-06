Nel 2020 in provincia di Alessandria il covid ha lasciato il segno: i numeri dell’Istat

PIEMONTE – ”Considerando le variazioni nei tassi standardizzati di mortalità, ottenuti rapportando i decessi alla popolazione a parità di struttura per età, la mortalità ha registrato nel 2020 un aumento del 9%, a livello nazionale rispetto alla media del quinquennio 2015-2019; le regioni che riportano aumenti significativamente più alti della media nazionale sono il Piemonte, la Valle D’Aosta, la Lombardia e la Provincia autonoma di Trento. Le Regioni del Centro e del Mezzogiorno non mostrano variazioni rilevanti”. Il dato si estrapola dal rapporto Istat-Iss sull’impatto dell’epidemia covid 19 sulla mortalità della popolazione residente nel 2020 e nel primo quadrimestre 2021.

‘‘Analizzando la diffusione del virus nei primi mesi del 2021 le Province con il maggior tasso di incidenza sono state quelle del versante Nord-orientale: Bologna, Gorizia, Forlì-Cesena, Udine, Rimini, Bolzano/Bozen. Molto bassa appare l’incidenza in alcune province della Sardegna (Sud Sardegna, Oristano, Sassari), in alcune Province della Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone) e della Sicilia (Ragusa, Enna, Agrigento)”. Anche la provincia di Alessandria ha pagato un conto doloroso come certificano i numeri. Come emerge dalla tabella nell’alessandrino, nel 2020, si è registrato un incremento della mortalità pari a 24.5% con punte che hanno raggiunto il 92.4% a novembre e il 92.2% a marzo.

Questa invece la situazione decessi complessivi in provincia nel 2020 con le tristi impennate in concomitanza con l’escalation della pandemia: 1045 morti a marzo, 934 ad aprile, 958 a novembre, 803 a dicembre (negli altri mesi: 577 decessi a gennaio [667 la media 20159-2019], 490 a febbraio [553], 529 a maggio [494], 447 a giugno [482], 506 a luglio [523], 518 ad agosto [489], 457 a settembre [452], 550 a ottobre [500]).

La Tabella dei decessi in provincia di Alessandria: raffronto media 2015-2019 contro il 2020

gennaio-febbraio marzo aprile 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 1220 1067 -12,6 544 1045 92,2 503 934 85,7

maggio giugno luglio 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 494 529 7,1 482 447 -7,3 523 506 -3,2

agosto settembre ottobre 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 489 518 5,9 452 457 1,1 500 550 10,0

novembre dicembre anno 2020 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 15-19 2020 var % 498 958 92,4 571 803 40,7 6275 7814 24,5

Di seguito le infografiche Istat sui decessi in Italia: