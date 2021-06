Regione Piemonte: “Stop vaccino AstraZeneca agli under 60”

PIEMONTE – In attesa di ricevere dalle autorità sanitarie nazionali la nota ufficiale relativa alle nuove modalità di utilizzo del vaccino AstraZeneca, la Regione Piemonte ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione delle prime dosi e dei richiami del vaccino AstraZeneca alla popolazione sotto i 60 anni di età.

Non appena sarà chiarita con nota ufficiale dall’autorità sanitaria nazionale anche la procedura per effettuare i richiami di AstraZeneca attraverso i vaccini alternativi Pfizer e Moderna, la Regione ha precisato che darà “immediata attuazione alla riprogrammazione delle seconde dosi”.

Per le persone under 60 convocate questo sabato, Regione Piemonte ha precisato che andranno riprogrammati gli appuntamenti se le Asl non avranno un vaccino alternativo ad AstraZeneca da somministrare. Per i richiami, ha aggiunto Palazzo Lascaris, sarà necessario per forza riprogrammare perché si attendono le indicazioni ufficiali sull’uso di un vaccino alternativo come seconda dose. La Regione ha invitato le Asl a contattare direttamente queste persone, laddove possibile, per evitare che si presentino a vuoto, spiegando loro il motivo dell’annullamento della somministrazione e rassicurarli che saranno contatti il prima possibile non appena avremo indicazioni sull’impiego dei vaccini mRNA Pfizer e Moderna come richiami per AstraZeneca.