Circolare su Astrazeneca: solo a persone over 60. Le indicazioni dell’Asl per la provincia di Alessandria

ITALIA – “Il vaccino Astrazeneca viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)“. Lo dispone la circolare firmata ieri dal direttore generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza, basato sul parere del Comitato tecnico scientifico.

“Per le persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose“. In tutta Italia sono circa 900mila gli italiani sotto i 60 anni che hanno fatto la prima dose di vaccino con Astrazeneca e ora dovranno effettuare il richiamo con Pfizer o Moderna. I richiami, come è stato chiarito nella circolare del ministero della salute, andranno effettuati rispettando la pausa temporale inizialmente prevista per Astrazeneca, e cioè 8-12 settimane dopo la prima dose.

Sul tema è intervenuta anche l’Asl di Alessandria comunicando che in merito la Regione Piemonte ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione delle prime dosi e dei richiami di Astrazeneca alla popolazione under60. A chi è convocato per i giorni di oggi, sabato 12 giugno 2021, e domenica 13 per la prima dose e ha meno di 60 anni le Asl hanno ricevuto indicazione di somministrare, se possono e lo hanno disponibile, un vaccino alternativo ad AstraZeneca. I richiami verranno riprogrammati in attesa delle indicazioni ufficiali sull’uso di un vaccino alternativo come seconda dose. L’iniziativa Open Day prevista ad Arquata Scriva domenica 13 giugno è confermata.