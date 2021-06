Esauriti in pochi minuti i posti disponibili per la vaccinazione in farmacia

PIEMONTE – Si sono aperte oggi alle 12 le prenotazioni per le vaccinazioni in farmacia e in pochi minuti i posti disponibili sono andati esauriti. Come prevedibile sono state numerose, le richieste di cittadini pervenute direttamente nei vari esercizi.

“Un segno – commenta Masdino Mana, presidente di Federfarma Piemonte – che anche una utenza più giovane riconosce nella farmacia un presidio sanitario di facile accesso e immediata interlocuzione, pur avendo familiarità con gli strumenti informatici“.