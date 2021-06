SERRAVALLE SCRIVIA – Il McArthurGlen Serravalle Designer Outlet cresce ancora e lo farà anche nei prossimi mesi. La nuova tappa parte dall’inaugurazione di “Play Land”, la terra dei giochi da 6.000 mq, totalmente dedicata alle famiglie, costata 7 milioni di euro. La novità si inserisce in un piano investimenti più ampio, pari a 40 milioni, che porterà alla costruzione di 6 nuove unità retail dedicate a brand internazionali del food e del lusso che genereranno circa 100 nuovi posti di lavoro. Un processo che si affiancherà alla rivisitazione di tutte le aree dedicate all’accoglienza nel centro, dalla lounge ai guest services, dal landscaping ai parcheggi.

Play Land sarà un luogo che farà felici i più piccoli grazie a quattro differenti zone, ognuna adibita ad attività diverse. Fiore all’occhiello del progetto è Lele’s Aqua Park, primo e unico parco acquatico all’interno di una destinazione per lo shopping. Progettato e realizzato su misura per McArthurGlen, il parco di circa 3.500mq è composto da diverse attrazioni, tra cui scivoli, cannoni d’acqua e una grande cascata, pensati per massimizzare il divertimento dei bambini dai 3 ai 10 anni, accompagnati dai genitori.

L’area Playground, ispirata al lavoro del famoso artista olandese M.C Escher, dove le cose “non sono sempre come sembrano“, copre un’area di circa 2.500mq ed è un villaggio ludico composto da piattaforme e torri esagonali in un labirinto di elementi connessi tra loro. Una struttura che ricorda i piccoli borghi incastonati nello splendido paesaggio montano piemontese e che mira a creare un universo in cui i bambini possano immergersi nella propria immaginazione con spirito di esplorazione e scoperta e con giochi personalizzati per le diverse fasce d’età, da quelli semplici per i più piccoli fino a quelli per i più esperti e coraggiosi.

Spazio anche a un “progetto nuovo e inclusivo: i bambini con disabilità fisiche potranno giocare nell’intero villaggio e fruire della maggior parte delle torri tramite accessi con rampe dedicate. Ai genitori sono state riservate delle sedute che ricordano le panchine ai lati della strada in un borgo italiano in miniatura“.

Flora’s Baby park è un ulteriore servizio offerto alle famiglie. Mentre si dedicano allo shopping nel centro, i genitori potranno lasciare i bambini a giocare tra un piccolo labirinto verticale e attività ludiche più rilassanti, controllati e assistiti da personale esperto.

Pensata appositamente per l’intera famiglia è poi la nuova Pic-Nic Area, uno spazio accogliente allestito con comodi tavoli e sedute, per poter consumare un pasto acquistato in uno dei numerosi punti food del Centro, perfetto anche per una pausa relax o una sessione di smart working all’aria aperta.

Un abbraccio verde accoglie l’intera Area Famiglie, una cintura protettiva, un cuscino fiorito che, nel rispetto delle stagionalità, regalerà pennellate di colore sempre interessanti.

Concepito in un’ottica sostenibile, il giardino protegge l’area dall’esterno, è composto da piante perenni che non necessitano di sostituzioni stagionali e l’irrigazione è integrata da un sistema di riutilizzo dell’acqua di ricircolo della piscina, trattata in speciali vasche di declorazione.

Infine, due impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli edifici spogliatoi e bagni pubblici produrranno in futuro un importante apporto di energia verde per il Centro.

Il piano generale e la progettazione di dettaglio dell’Area Famiglie sono stati sviluppati da Hydea, storico partner di McArthurGlen nella progettazione dei suoi Centri, avvalendosi di specialisti di settore per le aree gioco specifiche: Carve per la Playground e il Baby Park e Cemi per il parco acquatico.

Questo nuovo investimento complessivo vuole essere “un segnale di ottimismo al territorio che lo ha accolto oltre 20 anni fa. Il centro cuore dell’alessandrino è stato infatti il primo outlet arrivato in Italia nel 2000, inaugurando un canale che non esisteva in precedenza. Serravalle oggi conta più di 240 negozi per una superficie commerciale di oltre 50mila metri quadrati ed è il primo outlet del lusso in Europa per superfice dedicata alla vendita”.

“Il nostro gruppo crede fermamente nell’esperienza fisica che è da sempre il cuore del nostro business, un modello nel quale il centro rappresenta un luogo ideale per trascorrere una giornata libera di shopping in armonia e sicurezza, nell’attuale contesto, ma anche e soprattutto nel prossimo futuro”, afferma Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet. “Sono entusiasta di questa nuova apertura che ci conferma leader e innovatori di mercato. Aprire una Family Area di queste dimensioni che include il primo parco acquatico all’interno di una destinazione per lo shopping mi inorgoglisce, soprattutto in un momento così delicato per tutti e penso sia un buon segnale di ripresa e ripartenza”.