Oggi a Pop-Al il commercio al Cristo, dagli eventi allo shopping, e Fabrizio Priano sul passato di Alessandria

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento dedicato al bello di Alessandria, alle 12.30 su Radio Gold e Radio Gold Tv, canale 654 del Digitale Terrestre. Durante la puntata di Pop-Al di oggi ospiteremo, ai microfoni di Stefano Venneri, alcuni esponenti dell’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo per parlare delle tante iniziative in programma, dagli eventi allo shopping, a partire dal prossimo mercatino dell’antiquariato in piazza Campora, previsto per sabato 19 giugno.

Alle 13.30, poi, con Fabrizio Priano torneremo a parlare del passato di Alessandria, con personaggi e storie.