Estate 2021: dove si trovano i cantieri sulla A7 e sulla A26. Ora i sindaci chiedono lo stop ai lavori

PIEMONTE – Continuano anche in questa estate 2021 i disagi per gli automobilisti nelle tratte autostradali tra Piemonte e Liguria. I lavori a gallerie e viadotti che ormai vanno avanti da mesi hanno comportato l’apertura di una ventina di cantieri, concentrati soprattutto sulla A7 (tratto Serravalle-Genova) e sulla A26 (tratto Genova Voltri-Gravellona Toce), anche in questo periodo estivo. Il rischio, come sostengono le associazioni di categoria oltre ai politici locali, è quello di danneggiare i commerci terrestri e marittimi di Liguria e Piemonte oltre al settore turistico. Per preparare chi ha intenzione di muoversi verso il Mar Ligure o le montagne piemontesi nelle prossime ore o nei prossimi giorni ecco l’elenco delle diverse chiusure autostradali tra Liguria e Piemonte.

I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A26

–PREDOSA-VOLTRI – Tratto Chiuso: tratto Chiuso tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/06/2021 al giorno 17/06/2021 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia;

–GRAVELLONA TOCE-ARONA – Tratto Chiuso: tratto Chiuso tra Bivio A26/SS 33 del Sempione e Arona dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/06/2021 al giorno 19/06/2021 per lavori;

-VOLTRI-OVADA – Tratto Chiuso: tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada;

MASONE – Entrata Chiusa: Masone in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/06/2021 al giorno 19/06/2021 verso Gravellona Toce per lavori. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia.

I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A7

–ALLACCIAMENTO A7/A12-GENOVA BOLZANETO – Tratto Chiuso: tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/06/2021 al giorno 17/06/2021 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto;

–BUSALLA – Uscita Chiusa: l’uscita di Busalla è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/06/2021 al giorno 17/06/2021 provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Ronco Scrivia;

– BUSALLA – Entrata Chiusa: Busalla in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/06/2021 al giorno 17/06/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia;

–GENOVA BOLZANETO – Entrata Chiusa: Genova Bolzaneto in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021 verso Genova per lavori.

Per altre info e tutti i cantieri previsti visitate il sito http://www.autostrade.it/.