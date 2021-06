Cirio ai maturandi: “Questo è un giorno di cambiamento e ripartenza”

PIEMONTE – “Questo è un giorno di cambiamento e ripartenza. Anche per voi“. Inizia così il messaggio di Alberto Cirio ai maturandi del Piemonte che oggi, mercoledì 16 giugno 2021, stanno affrontando il tanto temuto esame di maturità. Il governatore del Piemonte ha anche citato Venditti, osservando che lui, “vi avrebbe augurato una buonanotte prima degli esami. Io invece vi auguro un buongiorno. Il giorno del cambiamento, della maturità, della ripresa e della ripartenza. Ve lo dico da presidente, ma soprattutto ve lo dico da papà“.

Alberto Cirio ha poi aggiunto, nel lungo post pubblicato su Facebook che “la pazienza, la costanza e la tenacia che avete messo in campo in questo difficile anno scolastico, lontano dall’affetto dei vostri compagni e dei vostri insegnanti, è stata forse la prova più difficile e l’esame più duro che avete dovuto affrontare. E che avete superato. Aiutandovi a vicenda. Insieme. Uniti“. Il governatore piemontese ha poi spiegato che “la vita non smetterà di presentarvi prove difficili da superare. Il vero segreto è non smettere di credere in voi stessi e non arrendersi. Mai. Traendo da ogni singola esperienza un insegnamento che vi permetterà di affrontare qualsiasi ostacolo“.