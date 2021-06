Bollettino coronavirus: in provincia nessun contagio e nessun decesso

PIEMONTE – Sono 59 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nella nostra regione, pari allo 0,5% dei 12.619 tamponi eseguiti, di cui 7.918 antigenici. Dei 59 nuovi casi, gli asintomatici sono 32(54,2%). I casi sono così ripartiti: 12 screening, 38 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 10 scolastico, 48 popolazione generale.

Con i dati comunicati questo mercoledì 16 giugno 2021 dall’Unità di crisi regionale, il totale dei casi positivi in Piemonte sale a 366.395 da inizio pandemia. In provincia di Alessandria oggi non ci sono nuovi contagi, che restano 29.531 da inizio pandemia. Nelle altre province piemontesi i casi complessivi sono 17.466 Asti, 11.511 Biella, 52.872 Cuneo, 28.217 Novara, 196.112 Torino, 13.715 Vercelli, 12.966 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.504 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale in Piemonte è di 11.684 deceduti risultati positivi al virus. Anche oggi non si registrano nuovi decessi in provincia di Alessandria, dove le vittime del covid restano 1.566 da inizio pandemia. Nelle altre province piemontesi i decessi sono 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.583 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali piemontesi, i ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-8 rispetto a ieri), mentre i pazienti covid in altri reparti sono 272(-19 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.201.870(+12.619 rispetto a ieri), di cui 1.704.501 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 352.512(+235 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.804 Alessandria, 16.679 Asti, 10.980 Biella, 51.118 Cuneo, 27.099 Novara, 189.365 Torino, 13.076 Vercelli, 12.547 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.433 extraregione e 2.411 in fase di definizione.