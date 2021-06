Fornaro sollecita nuovo accordo per assicurare bonifica dell’ex Ecolibarna

SERRAVALLE SCRIVIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, ha sollecitato un nuovo accordo di programma che assicuri le risorse per la bonifica e messa in sicurezza dell’ex Ecolibarna. Come sottolineato da Fornaro nell’interrogazione al Ministro della Transizione ecologica, le risorse finanziarie stanziate nel 2015 con l’accordo di programma siglato all’epoca da Ministero dell’Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Serravalle Scrivia “non sarebbero attualmente disponibili nella contabilità degli organi esecutori dei progetti”.

“Senza tali fondi – ha puntualizzato Fornaro, sollecitando un nuovo accordo di programma – non è possibile per le strutture incaricate procedere alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi necessari al completamento delle opere per la messa in sicurezza del Sin Ecolibarna”.