L’ambulanza in fiamme era intitolata ai Vigili del Fuoco morti a Quargnento: “Ci avete protetto da lassù”

ALESSANDRIA – “Grazie ragazzi, anche da lassù ci state proteggendo”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, Gianluca Litta, agente di Polizia e volontario della Croce Verde: l’ambulanza andata a fuoco oggi in via La Malfa, al quartiere Cristo, era infatti intitolata ai tre Vigili del Fuoco tragicamente scomparsi a Quargnento. Litta è il padre della milite che oggi ha utilizzato quell’ambulanza per l’ultima volta. Per fortuna, nel momento della combustione, non c’era nessuno sul mezzo. “È consolante che le fiamme abbiano salvato la vita degli operatori a bordo e la scritta che la intitolava a loro” ha aggiunto ancora Gianluca Litta sui social.

Foto tratta dal profilo Facebook di Gianluca Litta