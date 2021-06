La Stralessandria torna a settembre e partirà dal Cristo tra musica e negozi aperti

ALESSANDRIA – Ci sarà anche il quartiere Cristo al fianco della Stralessandria 2021. Mercoledì pomeriggio è stato raggiunto l’accordo con l’Ics per il coinvolgimento della manifestazione sportiva tanto cara alla città. Piero Sacchi e l’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo, rappresentata dal Vice Presidente Mario Ruvolo, hanno concordato i dettagli della nuova Stralessandria dopo la sospensione del 2020 per il Covid. Venerdì 24 settembre la partenza sarà da Piazza Ceriana allargando quindi i confini di un evento che si era sempre svolto al di là del cavalcavia.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare per la prima volta la partenza della StrAlessandria, una vetrina importante per il nostro quartiere. Ringraziamo gli organizzatori per averci scelto – spiega Mario Ruvolo Vice Presidente dell’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo. Il nostro progetto è quello di partire subito dai primi di luglio e coinvolgere il quartiere Cristo e i sobborghi della Sud. Saranno 5 i punti sul territorio dove si potranno acquistare le magliette: vogliamo coinvolgere tantissimi partecipanti dai commercianti alle associazioni sportive, dalle parrocchie alle scuole tutti con la maglietta della StrAlessandria e la scritta “Quartiere Cristo nel Cuore” .

“Il 24 settembre – conclude Ruvolo – in Piazza Ceriana, per la partenza, avremo anche una band che suonerà prima del via. I nostri negozi resteranno aperti sino alle 24,00 per una “Notte di shopping” , dalla settimana prossima ci attiviamo per dare il benvenuto alla StrAlessandria”.