Sindaco Cuttica: “Grazie Alessandria calcio, la grande speranza è l’agognata serie B”

ALESSANDRIA – “Oggi è un giorno importante per Alessandria, per la sua grande e antica tradizione calcistica e per tutti noi tifosi della nostra gloriosa squadra – commenta il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ci auguriamo che la partita di stasera sia prima di tutto una grande festa di sport, di amicizia e di gioia, nel rispetto delle misure sanitarie e della sicurezza. Ci auguriamo che questo importante evento riproponga all’attenzione del mondo dello sport i valori di lealtà, impegno, rispetto, di cui la nostra squadra è, fin dagli inizi del calcio in Italia, testimonianza ed esempio. La grande speranza di tutti noi dopo diversi decenni è l’agognata meta della Serie B. In tutti i casi i miei sinceri ringraziamenti all’Alessandria Calcio, al suo management e ai giocatori che anche questa sera daranno il meglio di sé. Riuscire a raggiungere questo risultato sarebbe molto importante per ribadire una posizione di Alessandria che si interfaccia positivamente con il mondo esterno, con un ruolo comprimario nel mondo dello sport così come sta accadendo in altri ambiti. Un sincero benvenuto alla squadra ospite del Padova. Forza Orsi Grigi!”.