In Piemonte oggi 40.667 vaccinati contro il covid

PIEMONTE – Sono 40.667 le persone che fino alle 18 di questo giovedì 17 giugno 2021 hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte, di cui 16.190 vaccinate con la seconda dose.

Tra i vaccinati comunicati oggi dall’Unità di crisi regionale sono conteggiati 5.559 trentenni, 9.069 quarantenni, 3.671 cinquantenni, 6.861 sessantenni,4.322 settantenni, 1.763 persone estremamente vulnerabili e 472 cittadini over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all‘inoculazione di 3.163.872 dosi (di cui 985.101 come seconde), corrispondenti al 89,3% di 3.541.950 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri, perché tiene conto dei nuovi vaccini Pfizer e AstraZeneca arrivati ieri.