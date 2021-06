Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 19 giugno 2021

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Spettacoli, presentazioni di libri, concerti, film e cene sotto le stelle. Sono finalmente ripartiti gli eventi in provincia di Alessandria.

Questo sabato 19 giugno gli ampi spazi esterni della Biblioteca “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato faranno da cornice al quarto appuntamento del Benedicta Festival – Arte e Manutenzione della Memoria. Alle 17.30, il pubblico potrà assistere in presenza alla presentazione dell’ultimo libro di Raffaella Romagnolo “Di luce propria”, uscito a marzo 2021 per Mondadori. La pluripremiata scrittrice, solo per questa occasione, svestirà i panni di direttrice artistica del Festival e dialogherà con il docente dell’Università del Piemonte Orientale, Giorgio Barberis, anche responsabile dei Giovedì Culturali dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria. L’appuntamento del 19 giugno, dal titolo “Il passato non esiste” è ad ingresso libero e si svolgerà nel rispetto del distanziamento e di tutte le attuali disposizioni anticovid (per ulteriori informazioni si può contattare il numero 339/8026562 o inviare una mail a [email protected]).

Il Festival Echos – I luoghi e la Musica, sabato 19 e domenica 20 giugno attraverserà l’Alto e il Basso Monferrato con una proposta di eccezionale rilievo musicale. Francesco Manara, Primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Primo violino del Quartetto d’archi della Scala e Claudio Voghera, suo storico partner al pianoforte e co-fondatore con lui del Trio Johannes si cimenteranno nell‘esecuzione in tre concerti dell’integrale delle opere per violino e pianoforte di Robert Schumann e Johannes Brahms. Il primo concerto è in programma sabato 19 giugno, alle 17, nel Chiostro di Santa Croce a Casale Monferrato, che per l’occasione apre le sale del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi, per una visita gratuita delle collezioni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15 fino all’inizio del concerto. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Vitoli del Museo.

Il secondo appuntamento con il Duo Manara-Voghera sarà sempre questo sabato 19 giugno alle 21 ad Acqui Terme nel suggestivo Giardino botanico del Castello Paleologi, location che entra per la prima volta nel circuito di Echos. Il trittico si chiuderà nello splendido borgo di Cremolino domenica 20 giugno alle 17 nell’ottocentesca Chiesa Parrocchiale con il suo prezioso organo Vegezzi-Bossi del 1914 (i concerti del Festival Echos sono tutti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it – [email protected] – 348.71.61.557).

All‘Imbarcadero di Casale Monferrato questo sabato 19 giugno, alle 19, inizia la quarta edizione del Monfrà Jazz Fest. Ad aprire la quarta edizione sarà l’Aura Nebiolo Quartet, formazione nata nel 2016 dalla collaborazione tra la cantante Aura Nebiolo, il vibrafonista Maurizio Vespa e il contrabbassista Enrico Ciampini, cui si è aggiunto il batterista Edo Bellotti e che attinge la sua musica dal songbook americano del ‘900 (per prenotazioni www.eventbrite.it).

Ad Alessandria secondo appuntamento con la mini-rassegna teatrale estiva organizzata e diretta dalla Compagnia Stregatti. Sabato 19 giugno alle 21, nel chiostro del Convento San Francesco saranno in scena I Sacchi di Sabbia, compagnia toscana pluripremiata, con la loro Andromaca, tratta dalla tragedia di Euripide (la capienza del teatro è limitata al 50 per cento ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 33140196161 -3393584518 oppure on line sul sito https://www.teatrostregatti.it).

Sabato 19 giugno si riaprono le porte del Teatro Civico di Gavi. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo di teatro, narrazione e musica “Belli Foderati”. Bebo Storti e Simone Spreafico porteranno gli spettatori indietro nel tempo fino alla Milano degli anni ’50 e ’60. A fare da sottofondo a questo viaggio ci saranno le canzoni di Enzo Jannacci cantante dalla voce di Bebo Storti, accompagnata dalla chitarra di Simone Spreafico (a causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 345-0604219).

Debutto ufficiale questo sabato 19 giugno dello spettacolo “Marina. Nemmeno io sapevo di essere un poeta”, omaggio, in poesia e danza, a Marina Cvetaeva, ideato da Tatiana Stepanenko, con Monica Massone, la stessa Stepanenko e Giorgia Zunino. Lo spettacolo fa parte del cartellone di Bistangno in Palcoscenico e andrà in scena alle 21 nell’Area Feste di Bistagno (Cortile Gipsoteca). Per informazioni si può contattare il numero 348 402 4894.

Film sotto le stelle questo sabato 19 giugno a Ovada. Per la prima serata della rassegna “CineOvada sotto le stelle” alle 21.30, nel giardino della Scuola di Musica di Ovada, in via San Paolo, verrà proiettato il film “The Father – Niente è come sembra” con Anthony Hopkins e Olivia Colman. Il biglietto di ingresso costa 6 euro e 5 euro per il ridotto per bambini e ragazzi fino a 12 anni.

A San Salvatore Monferrato la Proloco Sansalvatore Vivacittà questo sabato 19 giugno, dalle 19.30, organizza una gustosa anteprima di PrimaFesta, che animerà poi il centro sansansalvatorese per tutta la giornata di domenica 20 giugno, con una cena nella Piazzetta del Gusto. Il menù della serata comprende affettati misti e formaggio (salame, coppa, robiola), agnolotti con stufato, agnolotto fritto, tagliolini pomodoro e basilico, frittate miste (cipolla, erbette, zucchine), hamburger e patatine/insalata, piadina, lingua col bagnetto, patatine fritte / contorno verdura, dolci casalinghi. Servizio bar con vino (arneis, barbera, prosecco), birra (bionda e rossa), acqua e bibite. Alle ore 20.30 si terrà poi il concerto degli Explosion, in piazza Carmagnola, già SOLD OUT.

Sabato 19 giugno a Tortona si terrà il primo appuntamento di Fest’Acos. Nel cortile del Chiostro dell’Annunziata, alle 21.30, si terrà il concerto “Sanremo è Sanremo – 70 anni di musica italiana”. L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione (info su www.vivitortona.it.).

