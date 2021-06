All’oceanografa novese Paola Francesca Rivaro la Torre d’Oro 2021

NOVI LIGURE – E’ stata assegnata all’oceanografa Paola Francesca Rivaro la Torre d’Oro 2021, il prestigioso riconoscimento istituito nel 1985 dal Centro Studi “In Novitate” per premiare i novesi che si sono particolarmente distinti, e si distinguono, nell’arte, nella letteratura, nelle scienze, nello sport e contribuiscono al progresso sociale ed economico della città. Il premio verrà consegnato il 10 ottobre, alle 10 del mattino, al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

In quella circostanza saranno messe in luce le benemerenze di Paola Francesca Rivaro, docente del Dipartimento di chimica e chimica industriale dell’Università degli Studi di Genova. Molteplici gli interessi di ricerca della novese Paola Francesca Rivaro ricadenti nei settori oceanografia chimica, biogeochimica marina e scienze polari, sviluppati nell’ambito di diversi progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. Un’attività scientifica riconducibile a tematiche quanto mai attuali, come le ripercussioni del cambiamento climatico sugli oceani.

Il riconoscimento Torre d’Oro si avvale del Patrocinio del Comune di Novi Ligure, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte.