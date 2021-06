Incidente all’altezza dell’imbocco dell’A26 a Casale

CASALE MONFERRATO – Incidente stradale intorno alle 12 di questo sabato 19 giugno lungo la strada 596 di Casale Monferrato che porta all’imbocco dell’A26. In base alle prime informazioni raccolte gli automobilisti coinvolti non dovrebbero aver riportato gravi ferite. Tre persone sono state portate in ospedale a Casale Monferrato, una in codice giallo e due in codice verde. Sul posto, insieme al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Casale Monferrato, impegnata a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In copertina la foto scattata da un nostro ascoltatore, che ringraziamo.