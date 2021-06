ALESSANDRIA – Dal 30 agosto prenderà il via la prima edizione della Summer School del progetto “Europe in the global age. Identity, ecological and digital challenges”, promossa dal dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale. L’iniziativa sarà completamente gratuita e sarà erogata in presenza presso la Sala Seminari di Via Mondovì 8 ad Alessandria. Le attività che includono lezioni frontali tenute da docenti e ricercatori di vari settori scientifico-disciplinari e laboratori interattivi condotti da tutor metodologici dell’Associazione Cultura e Sviluppo, sono articolate in due moduli frequentabili anche singolarmente: il primo Comprendere l’Unione Europea va dal 30 agosto al 3 settembre 2021 e servirà per fornire le conoscenze di base sull’integrazione europea e sul suo insegnamento.

Il modulo è aperto a studentesse e studenti universitari di corsi triennali, magistrali e master di qualunque settore disciplinare; è accessibile inoltre agli studenti della scuola secondaria e a chiunque voglia avvicinarsi agli argomenti oggetto degli incontri. Il secondo modulo L’Europa nel mondo globale (dal 6 al 9 settembre, ore 14-18) servirà per fornire le conoscenze avanzate nell’ambito degli studi europei, analizzando la crisi d’identità vissuta dall’unione europea dopo il fallimento della Costituzione europea nel 2005 e culminata con la pandemia da Covid-19. Il corso, di livello avanzato, è rivolto a studenti e a laureati già in possesso di conoscenze storiche, economiche e giuridiche in merito all’integrazione europea. Inoltre possono partecipare anche funzionari pubblici, privati e docenti interessati. Il programma completo è disponibile sul sito egamodule.uniupo.it. Il termine per le iscrizioni è mercoledì 7 luglio.