Torna il Festival ValBormidaExperience: ecco gli spettacoli in programma

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna il Festival ValBormidaExperience con l’obiettivo di raccogliere le migliori proposte artistiche del territorio e di invitare a vivere questi luoghi ideali per chi ama la natura, le comunità accoglienti e la cultura storica e contemporanea. La Val Bormida è una vasta area tra Piemonte e Liguria, tra monti e mare, tra vigne e boschi, puntellata di splendidi borghi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Savona che diventano scenari e palcoscenici naturali e di rara bellezza. Nonostante le difficoltà di ripartenza delle attività, il calendario 2021 organizzato da Matrice si sta arricchendo di eventi ideati o promossi dai Comuni e dalle Associazioni che hanno fatto della cultura la loro forma di resistenza.

Gli aggiornamenti del calendario del Festival, che prosegue fino a novembre, saranno pubblicati sulle pagine social e web ValBormidaExperience e dagli enti delle associazioni coinvolte. Il primo evento “Acquaforte”, sabato 24 luglio alle 11 presso la diga di Ostiglia, sarà il concerto Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar con il gruppo Le muse tutto al femminile; gli elementi di cemento armato della diga restituiscono un’immagine suggestiva di archeologia industriale immersa nel verde. Nel secondo appuntamento, che va dal 24 giugno al 9 luglio, ci saranno gli Scavalcamontagne che rappresenteranno nelle piazze di 14 Comuni lo spettacolo Una vedova allegra che mescola prosa, canto lirico e musica dal vivo. Dal 26 giugno al 12 settembre il corposo programma de “I Suono della Pietra” aprirà la stagione dei concerti estivi con 18 date; il primo appuntamento è al Teatro della Pietra di Bergolo alle 17 di sabato 26 giugno con gli Artisti del Coro del Teatro Regio di Torino in “Mille papaveri rossi”.

Dal 26 giugno, sempre a Bergolo nella Cappella di San Sebastiano, nel Salone Comunale e nel Teatro della Pietra si terrà la mostra d’arte “La mia scena è un borgo di pietra” con l’esposizione di bozzetti, modellini e scenografie originali dell’artista Emanuele Luzzati; l’inaugurazione del 26 inizierà alle 16. Sempre dal 26 giugno a Bergolo ci sarà un’altra mostra d’arte del fotografo Bruno Murialdo “Itinerario dantesco” in onore di Dante Alighieri. Dopo una lunga chiusura dei lavori dal 2 luglio anche la Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno riapre al pubblico da venerdì a domenica (orari 10-13/14-19) con l’esposizione di opere che portano alla riscoperta dell’importante scultore dell’800 italiano. A Monastero Bormida dal 26 giugno al 26 settembre si terrà la mostra “It Is Not Wrong To Go Back and Take Something You Forgot” di Binta Diaw, un artista italiano di origini senegalesi che realizza installazioni su fenomeni sociali come le migrazioni, le narrazioni contemporanee e coloniali, gli aspetti antropologici e sociali nel contesto europeo, il rapporto del corpo con la natura e la complessità della sua identità, utilizzando materiali spesso naturali e simbolici. L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle 18 alla Corte del Castello medioevale di Monastero Bormida.

Tra le numerose iniziative segnaliamo infine i seguenti eventi: 30 giugno ore 21 “DurANTE” alla Corte del Castello; 4-18 luglio visite guidate ai Castelli Aperti (3280410869); fino al 26 luglio “Giocare alla vita” di Massimo Berruti nelle sale espositive del Castello; sabato 31 luglio Monica Massone e Paolo la Farina in “Marchesi si nasce. E io, modestamente, lo nacqui…” alla Corte del Castello alle 21.

Photo by Chitto Cancio on Unsplash