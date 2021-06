Quali sono le lauree più richieste e pagate per i prossimi 5 anni

ROMA – Nell’ultimo rapporto AlmaLaurea, che ha premiato ancora una volta l’Upo, sulla condizione occupazionale dei laureati sono emersi alcuni interessanti dati sulle lauree più richieste dal mercato del lavoro e quelle che guadagnano di più. Nella Sintesi del Rapporto 2020, l’ultimo uscito a oggi, si legge che tra gli studenti magistrali biennali intervistati a distanza di cinque anni dal conseguimento del titolo, le lauree più richieste (per gruppo disciplinare) sono state:

Ingegneria – 93,9%;

Medico/ prof. sanitarie – 91,0%;

Architettura – 90,1 %;

Economico-statistico – 89,7%;

Chimico-farmaceutico – 89,5%;

Scientifico – 88,2%;

Agraria e Veterinaria – 85,6%;

Linguistico – 85,2%;

Scienze Motorie – 83,5%.

Ma quali saranno le lauree del futuro? A rispondere a questa domanda è stato lo studio Previsioni dei Fabbisogni Occupazionali e Professionali in Italia a Medio Termine, a cura del Sistema Informativo Exelcior di Unioncamere, si vede come i titoli di studio tecnico e professionalizzando saranno le più ricercate tra il 2021 e il 2025. Il dato è stato tratto secondo il Fabbisogno Occupazionale previsto da Unioncamere e Anpal per questo quinquennio:

Economico – Statistico (da 36.100 a 39.800 unità)

Giuridico e Politico-Sociale (da 39.400 a 39.900 unità)

Medico-Sanitario (da 33.500 a 35.500 unità)

Ingegneria (da 31.500 a 34.600 unità)

Insegnamento e Formazione (da 24.600 a 25.000 unità)

Letterario, Filosofico, Storico e Artistico (da 13.000 a 13.500 unità)

Architettura, Urbanistico e Territoriale (da 13.000 a 13.400 unità)

Linguistico, Traduttori e Interpreti (da 8.500 a 9.000 unità)

Scientifico, Matematico e Fisico (da 8.400 a 8.800 unità)

Psicologico (da 6.400 a 6.900 unità)

Geo-biologico e biotecnologico (da 5.700 a 5.900 unità)

Chimico-farmaceutico (da 4.100 a 4.600 unità)

Agroalimentare (da 3.000 a 3.100 unità)

Il Rapporto 2020 Alma Laurea ha tracciato anche quali sono le Lauree che offrono i migliori stipendi una volta terminato il loro percorso (a cinque anni di distanza dal conseguimento). Da ciò emerge che le Lauree più pagate in Italia (per gruppo disciplinare, con la cifra da intendere in ottica mensile), sono, in media:

Ingegneria 1807 €

Scientifico 1729 €

Chimico-farmaceutico 1668 €

Economico-statistico 1634 €

Medico/ prof. sanitarie 1510 €

Agraria e veterinaria 1434 €

Geo-biologico 1429 €

Architettura 1421 €

Politico-sociale 1402 €

Linguistico 1341 €

Letterario1284 €

Scienze Motorie 1275 €

Insegnamento 1191 €

Psicologico 1130 €

