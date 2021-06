Vaccini over 18: il 25 giugno open night a Torino con Pfizer e Moderna. Via alle prenotazioni

PIEMONTE – Scattano oggi alle 9 le preadesioni per l’Open night dei vaccini in programma venerdì 25 giugno all’hub Nuvola Lavazza di Torino, dalle 20 alle 2. Il portale di riferimento è sempre ilpiemontetivaccina.it. Possono aderire i cittadini da tutto il Piemonte dai 18 anni in su che non hanno ancora un appuntamento per la prima dose o che hanno la convocazione dopo il 5 luglio. I vaccini usati saranno Pfizer o Moderna.