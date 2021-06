Al Centro Dea al quartiere Cristo 20 stand di articoli per la casa, alimentari e non solo

ALESSANDRIA – Sabato 26 giugno 2021 arrivano al Centro Dea del quartiere Cristo ad Alessandria una ventina di stand delle attività commerciali del Dea, dell’associazione attività e commercio del Quartiere Cristo e della Commissione Alessandria Sud.

Si tratta di un’iniziativa che porterà banchi di articoli per la casa, bigiotteria, alimentari e non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore otto e sino alle 18, con la partecipazione della Pro Com, nella struttura che si trova in via Maria Bensi. Il progetto che da tempo si porta avanti al Cristo è quello di toccare tutte le zone del quartiere, il Centro Dea è un’area importante che vede al suo interno diversi negozi che servono un numero importante di abitanti. Questo primo mercatino ha il compito di valorizzare questa zona e lo fa partendo con le bancarelle per arrivare, Covid-19 permettendo, anche agli eventi musicali e non.