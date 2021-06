Si chiama “Letti di notte” l’evento per parlare dell’autonomia delle donne

ALESSANDRIA – Una notte dedicata ai libri e alla lettura. La notte bianca del libro in programma ad Alessandria domenica 27 giugno nel cortile della Camera del Lavoro in via Cavour 29, sarà l’occasione per riflettere sull’autonomia delle donne. L’evento è stato promosso dall’associazione Colibrì in collaborazione con Camera del Lavoro di Alessandria, SAOMS di Capriata d’Orba, Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria, Global Thinking Foundation e Me.dea.

Si parte alle 17 con la presentazione delle associazioni aderenti al progetto mentre alle 17.15 si terrà un doppio incontro in cui interverranno Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, e Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea. Gli argomenti trattati saranno quelli della violenza economica contro le donne dal titolo “Contro la violenza, l’educazione finanziaria che cancella l’isolamento economico” e “La violenza economica dentro le mura domestiche“.

Alle 19 Fulvia Maldini leggerà Una stanza tutta per sé della scrittrice Virginia Wolf, mentre alle 19.30 si terrà un aperitivo la cui partecipazione sarà ad offerta. A partire dalle 20.30 partiranno le letture sul tema dell’autonomia della donna. Per partecipare o chiedere informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il 342 326 1103.