Discoteche: ecco quando potrebbero riaprire e le nuove regole

ITALIA – Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto sì rispetto alla riapertura delle discoteche. Spetterà al Governo decidere quando. Come ha riportato Ansa, tra le ipotesi più accreditate si fa largo quella dei primi giorni di luglio, entro sabato 10.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha, però, fissato alcune regole: potranno riaprire solo i locali che si trovano in zona bianca e solo quelli all’aperto. Si potrà entrare in discoteca solo con il Green Pass (il certificato di guarigione o di vaccinazione oppure il tampone negativo effettuato entro i due giorni precedenti). Inoltre i gestori del locale dovranno conservare i dati e i recapiti dei clienti per due settimane, così da favorire il contact tracing.

Gli ingressi saranno contingentati. La discoteca potrà accogliere un numero di persone corrispondente al 50% della capienza, dipendenti compresi.