Vaccini “veloci”: via alle prenotazioni per gli open day di Torino e Alba

PIEMONTE – Dalle 9 di oggi coloro che hanno più di 18 anni da tutto il Piemonte possono prenotarsi sul sito www.ilpiemontetivaccina.it per essere vaccinati nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio all’hub del Valentino di Torino. I vaccini somministrati saranno Pfizer/Moderna.

A partire dalle 12, invece, sul portale sarà possibile aderire anche agli Open Days di Alba, in programma il 30 giugno e il 1° luglio e riservati in questo caso solo agli over 60 da tutto il Piemonte. Il vaccino somministrato sarà il monodose Johnson&Johnson.

Entrambi gli open days del Valentino e di Alba sono riservati a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.