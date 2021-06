ALESSANDRIA – Si terrà mercoledì 30 giugno il webinar di Confindustria Alessandria dal titolo Iva nell’E-commerce – Le nuove regole. Il corso per le imprese avrà inizio alle ore 9. Il webinar si concentrerà sulle nuove regole in vigore dal primo luglio e in particolare sugli scambi all’estero nel commercio elettronico realizzati direttamente o tramite un’interfaccia elettronica.

In videoconferenza si illustreranno e si discuteranno le principali procedure per le imprese, che riguardano le vendite a distanza intracomunitarie di beni a consumatori privati (B2C) stabiliti in un Paese estero. In particolare si approfondirà il nuovo regime “One Stop Shop” attraverso il quale il fornitore potrà operare con un unico numero identificativo, valido per ciascun Stato europeo. I relatori saranno Matteo Ferraris (Ufficio Fiscale) e Barbara Aragone (Ufficio Estero) di Confindustria Alessandria. La partecipazione al webinar è riservata alle imprese associate è libera e ad iscrizione telematica su www.confindustria.al.it.