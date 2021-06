Fare un tuffo al lago in Piemonte: ecco le bandiere blu in regione

PIEMONTE – Quando parliamo di bandiere blu la nostra mente vola subito a località di mare. Tuttavia, il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, riguarda anche i nostri laghi. In Piemonte nel 2021 sono due le località che hanno ricevuto il riconoscimento. Due in meno dell’anno scorso.

La bandiera blu 2021 nella nostra regione è stata conferita a Cannero Riviera in provincia del Verbano Cusio Ossola, sul lago Maggiore, e Gozzano, nel Novarese, sul lago d’Orta. Perdono invece il riconoscimento rispetto al 2020 Cannobio e Arona, entrambi nel VCO.