Damiani cerca nuove figure da inserire nella “Damiani Academy”

VALENZA – Il Gruppo Damiani cerca nuovi candidati per i corsi di Alta Specializzazione organizzati dalla maison orafa. Una preziosa opportunità che offre un possibile inserimento in azienda al termine del percorso. Il corso inizierà a settembre 2021 e sarà suddiviso in cinque settimane per 200 ore di frequenza totali con un piano di formazione teorica in aula affiancato da attività pratiche. Le figure richieste sono quelle di “Incastonatori di pietre preziose” e “Orafi al banco” che seguiranno due moduli differenti:

1) “INCASTONATORI DI PIETRE PREZIOSE”

– Funzione e corretto utilizzo degli strumenti indispensabili alla professione di incassatore

– Tecniche di esecuzione dei tagli e bloccaggio delle pietre

– Conoscenza ed esecuzione dei più importanti tagli usati

– Incastonatura delle pietre

2) “ORAFI AL BANCO”

– Funzione e corretto utilizzo degli strumenti indispensabili alla professione di orafo

– Tecniche di lavorazione orafa

– Realizzazione di un gioiello

IL PROFILO:

Il corsista ideale è fortemente motivato ad intraprendere un percorso professionale finalizzato all’inserimento lavorativo nella culla italiana dell’arte orafa come “incastonatore” oppure come “orafo da banco”; ha uno spiccato interesse per il settore e l’ambizione di costruirsi un percorso di carriera nell’arte del gioiello partendo dall’acquisizione delle competenze artigianali necessarie nel contesto produttivo specifico; ha passione per il Made In Italy e l’alta qualità; ha buona capacità manuale e predisposizione per lo svolgimento di mansioni che implicano grande precisione e attenzione al dettaglio.

Il candidato è in possesso di diploma o attestato di qualifica professionale in ambito orafo o artistico (es: qualifiche quali restauratori o affini) ed è determinato a frequentare il corso di specializzazione Damiani Academy presso la sede di Valenza (AL).

L’ammissione al corso è sottoposta alla verifica dei requisiti richiesti e alla valutazione emersa durante l’iter di selezione. Il corso è rivolto a disoccupati.

Sede: Valenza (AL)

Le persone interessate possono inviare la candidatura qui.

Il percorso rientra nella campagna di reclutamento di giovani talenti grazie alla “Damiani Academy“, un progetto di alta formazione che ha l’obiettivo di creare specializzazioni tecniche verticali in ambito di produzione orafo-artigianale, grazie ad un percorso specifico finalizzato a formare professionisti da inserire nel mondo del lavoro. L’obiettivo del Gruppo Damiani, tra i soci della Fondazione Mani Intelligenti, è individuare le migliori competenze tecniche e creative del mercato italiano e offrire loro l’occasione unica di intraprendere un percorso d’eccellenza presso i propri laboratori orafi di Valenza.