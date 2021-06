Dal primo luglio via alla vaccinazione per i turisti in Piemonte e Liguria: come funziona

PIEMONTE – Dal primo luglio sarà attivo a tutti gli effetti l’accordo reciprocità vaccinale tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria. Si tratta di un servizio che permetterà ai singoli cittadini residenti in Piemonte di ricevere la seconda dose in Liguria e viceversa. I singoli turisti potranno ricevere la vaccinazione iscrivendosi sui rispettivi portali delle due regioni preposti a raccogliere le adesioni alle campagne vaccinali. I liguri si dovranno iscrivere su ilpiemontetivaccina.it mentre i piemontesi sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

“Penso sia il primo accordo formalizzato e operativo dal primo di luglio in questo senso tra due regioni. Il concetto è molto semplice: se sei piemontese e vai in Liguria, o viceversa, per due settimane in vacanze potrai farti lì il vaccino seguendo poche semplici regole“, ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti. “Si tratta di un accordo fatto seguendo le linee guida fissate dalla struttura del commissario Figliuolo. Non dover aspettare di fare il vaccino e poterlo fare direttamente in vacanza aiuta a combattere concretamente il Covid-19. Penso inoltre che questo accordo abbia risolto un problema importante per i cittadini che magari dovevano rinviare le ferie proprio a causa di queste scadenze“, ha aggiunto Toti.

Parole entusiaste anche dal governatore Alberto Cirio: “Oggi è un momento importante per Liguria e Piemonte. Abbiamo seguito le procedure necessarie per ricevere l’autorizzazione dalla struttura commissariale per i vaccini guidata dal generale Figliuolo. Il nostro obiettivo era portare non tanto le persone al vaccino ma il vaccino alle persone e penso che ci siamo riusciti. Questo perché agevolare la vaccinazione è importante per combattere questa malattia e tornare il prima possibile alla normalità“.

Ma come farà un turista piemontese a ricevere la seconda dose in Liguria? Il cittadino dovrà accedere al portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Qui si troverà una sezione dedicata per coloro i quali faranno le vacanze in Liguria. I turisti, per candidarsi a ricevere la seconda dose di vaccino, dovrà compilare alcuni dati personali tra cui l’inserimento del codice fiscale e della tessera sanitaria. Seguendo i pochi passaggi si potrà inviare la propria candidatura per farsi vaccinare in Liguria. Varrà il discorso dell’eterologa e tutto si baserà su autodichiarazione.

