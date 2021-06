ARQUATA SCRIVIA – Forte vento oggi in provincia di Alessandria con alcuni disagi. La situazione più complicata al momento si è registrata ad Arquata Scrivia dove un albero è precipitato al suolo verso le 15.30 invadendo la sede stradale in via Roma.

Per fortuna non ci sono stati feriti. (Foto dei reporter digitali volontari della Provincia di Alessandria)