PIEMONTE – Da oggi, giovedì 1 luglio, chi risiede in Piemonte e Liguria e deciderà di trascorrere le ferie in una di queste due regioni potrà ricevere il vaccino anti Covid-19 anche in vacanza. Questo a patto di rispettare quattro condizioni fondamentali. Per avere il vaccino in una regione diversa da quella di residenza bisognerà infatti che:

il soggiorno sia in Liguria o in Piemonte a scopo turistico, durante il periodo estivo, per una durata non inferiore alle due settimane;

il cittadino deve chiedere la prestazione attestando la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’accordo;

l’interessato deve specificare di non essere vaccinato oppure deve presentare la certificazione con la data della prima dose ricevuta e il tipo di vaccino somministrato;

l’interessato deve autorizzare il trattamento dei suoi dati personali.

La prenotazione è molto semplice. Basta collegarsi al sito della Regione Liguria prenotovaccino.regione.liguria.it. Una volta fatta la vaccinazione, questa sarà comunicata all’Anagrafe vaccinale Nazionale Covid che poi trasmetterà le informazioni alla Regione di residenza dell’interessato per la registrazione. Coloro che hanno fatto l’accesso al portale verranno contattati attraverso il mezzo – telefono o mail – di comunicazione indicato.