Bobst Italia Spa si aggiudica provvisoriamente all’asta la Cerutti

CASALE MONFERRATO – Al termine dell’asta celebrata nella giornata di mercoledì 30 giugno è stata la Bobst Italia Spa, ditta specializzata in ambito meccanico, ad aggiudicarsi l’azienda Cerutti al prezzo di 6.200.000 euro a fronte di una base d’asta di 5.000.000 di euro. Entro dieci giorni è ancora possibile per i Fallimenti ricevere nuove offerte irrevocabili di acquisto migliorative, per un prezzo non inferiore a quello di aggiudicazione, maggiorato del 10%. In quel caso sarà celebrata un’asta finale tra il nuovo offerente e la Bobst Italia Spa ai fini di designare l’aggiudicatario definitivo.

Poiché in data odierna è terminato l’ultimo periodo di cassa integrazione richiesto dai Fallimenti, i Curatori dott. Ignazio Arcuri e avv. Salvatore Sanzo, in conformità ai provvedimenti autorizzativi già emessi da Giudici delegati, hanno attivato le necessarie procedure affinché i lavoratori possano accedere alle ulteriori forme di sostegno al reddito previste dalla legge.