All’Asd Don Bosco Alessandria lancia la campagna per il settore giovanile

ALESSANDRIA – Dal primo luglio parte la nuova stagione 2021/2022 dell’Asd Don Bosco Alessandria. La società ha intenzione di ampliare il bacino del suo settore giovanile dedicato ai piccoli campioni di domani. C’è quindi la volontà di portare aria di gioco e libertà dopo il lockdown. L’Asd Don Bosco offre campi in erba sintetica e una palestra ben attrezzata. Tutti concentrati in un unico centro sportivo. Bambini e bambine delle annate 2011/12/13/14/15 che vogliono provare a giocare a calcio. I genitori interessati possono passare dalla sede di corso Acqui 398 o telefonare per informazioni al 3517048003.